Entenda por que a Copa do Brasil é o maior torneio de futebol do país

Enquanto o Cruzeiro – o maior ganhador de títulos da competição – foi eliminado na Paraíba, os dois times do DF começaram ganhando seus jogos

Logo na primeira rodada da Copa do Brasil 2024, aconteceu uma zebra espetacular: o Cruzeiro, o maior campeão do torneio (6 títulos), foi eliminado pelo Sousa-PB, equipe que nunca havia vencido um só jogo nessa competição.

É isso que faz da Copa do Brasil o maior torneio de futebol do país. E não estamos falando apenas de quantidade – porque, afinal, são 92 duas equipes em campo. Estamos falando também de premiação.

Para início de conversa, o campeão da Copa do Brasil ganha quase o dobro da premiação destinada ao campeão do Brasileirão. Foi assim no ano passado, quando o São Paulo recebeu prêmio de R$ 88,7 milhões da CBF, enquanto o Palmeiras, que foi o primeiro da Série A, ficou com apenas 45 milhões.

Ainda não se sabe exatamente quanto ganhará o vencedor do Brasileirão 2024, mas a CBF já anunciou que a Copa do Brasil pagará cerca de R$ 95 milhões ao primeiro colocado, isso se levarmos em consideração uma equipe que participe de todas as fases. Além disso, o campeão garantirá presença na Libertadores 2025.

Este ano, a grande ausência será a do Santos, campeão de 2010, tomando por base a sua fraca campanha no Paulistão do ano passado. É lamentável.

O mata-mata começou na última terça-feira (20), com integrantes das séries A, B, C e D. Tem até time “fora de série”, ou seja, aqueles que não estão em nenhuma divisão profissional, mas obtiveram vagas dependendo dos critérios das federações estaduais.

Bola rolando

Além da derrota do Cruzeiro para o Sousa (0 x 2), os representantes do DF, Real Brasília e o Brasiliense – respectivamente campeão e vice no Cangandão de 2023 – começaram com o pé direito.

O Real Brasília, jogando no Estádio Defelê, derrotou o São Raimundo-AM por 2 x 1; enquanto o Brasiliense foi à cidade de Lagarto-SE, onde bateu o Itabaiana por 1 x 0. Ambos avançaram para a segunda fase. Ambos fizeram jus a um Pix da CBF no valor de R$ 787 mil. É uma grana bem interessante, diga-se.

Serão 80 times na primeira fase, incluindo sete campeões do torneio em edições anteriores: Cruzeiro (já eliminado), Sport, Vasco, Internacional, Juventude, Criciúma e Corinthians.

Classificam-se para a segunda fase os 40 times vencedores, que também será disputada em jogo único. Já a terceira fase será formada por 32 clubes – os 20 egressos das duas fases iniciais e mais os 12 times classificados diretamente por critérios técnicos, já com jogos de ida e volta, sistema que prosseguirá nas oitavas, quartas, semifinais e na decisão.

QUANTO VALE UMA VITORIA NA COPA DO BRASIL

Primeira fase

R$ 1,47 milhão (para time da Série A) R$ 1,312,5 milhão (para time da Série B) e R$ 787,5 mil (demais participantes)

Segunda fase

R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais times)

Terceira fase

R$ 2,205 milhões

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões

Quartas de final: R$ 4,515 milhões

Semifinais

R$ 9,45 milhões

Vice-campeão

R$ 31,5 milhões

Campeão

R$ 73,5 milhões (o prêmio total pelo título pode atingir R$ 95 milhões, dependendo do que o clube acumulou nas fases anteriores).

