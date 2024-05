Enquete aponta o escudo do Vasco como o mais bonito do Brasil; veja a nota do seu time

Vasco da Gama, Sport Recife e Náutico, nesta ordem, são os times com os escudos mais bonitos do Brasil, segundo enquete realizada pelo perfil “Um Grande Escudeiro” (UGE), com quase 43 mil seguidores no Instagram.

O UGE disponibilizou os escudos das 124 equipes que disputam o Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D, e pediu para os internautas darem notas de 1 a 10. Foram computadas mais de 1.700 opiniões, e o escudo do Vasco da Gama alcançou a maior nota, com média de 8,28, seguida do Sport Recife (7,69) e do Náutico, também do Recife (7,47).

O Real Brasília, que disputa a Série D, foi o time do DF melhor pontuado, com nota 6,45, na 25ª posição. O Brasiliense, também da Série D, ficou na 58ª colocação, com média de 5,61, na opinião dos internautas.

As notas de todos os times

1. 8,28 Vasco/RJ

2. 7,69 Sport/PE

3. 7,47 Náutico/PE

4. 7,40 Retrô/PE

5. 7,39 Remo/PA

6. 7,37 Nova Iguaçu/RJ

7. 7,25 Sergipe/SE

8. 7,24 Corinthians/SP

9. 7,16 Botafogo/RJ

10. 7,00 Inter/RS

11. 6,97 Cruzeiro/MG

12. 6,89 Figueirense/SC

13. 6,86 Fluminense/RJ

14. 6,84 Porto Velho/RO

15. 6,83 Vitória/BA

16. 6,79 Paysandu/PA

17. 6,74 Manaus/AM

18. 6,73 Grêmio/RS

19. 6,68 Chapecoense/SC

20. 6,65 Treze/PB

21. 6,63 Amazonas/AM

22. 6,60 Bahia/BA

23. 6,51 Santos/SP

24. 6,45 Cascavel/PR

25. 6,45 Real Brasília/DF

26. 6,36 América/MG

27. 6,34 Cianorte/PR

28. 6,26 América/RN

29. 6,24 São Paulo/SP

30. 6,23 Sousa/PB

31. 6,16 Palmeiras/SP

32. 6,14 Coritiba/PR

33. 6,13 Brasil de Pelotas/RS

34. 6,08 ASA/AL

35. 6,02 Capital/TO

36. 6,01 Mixto/MT

37. 6,00 Moto Club/MA

38. 5,98 Santa Cruz/RN

39. 5,97 Águia/PA

40. 5,96 CSA/AL

41. 5,91 Real Noroeste/ES

42. 5,91 Jacuipense-BA

43. 5,91 ABC /RN

44. 5,90 Volta Redonda/RJ

45. 5,87 Ponte Preta/SP

46. 5,85 Londrina/PR

47. 5,81 Criciúma/SC

48. 5,78 Confiança/SE

49. 5,75 Concórdia/SC

50. 5,75 Portuguesa/RJ

51. 5,74 Santo André/SP

52. 5,73 Ceará/CE

53. 5,71 Manauara/AM

54. 5,68 Maranhão/MA

55. 5,66 Atlético Cearense/CE

56. 5,65 Aparecidense/GO

57. 5,62 River/PI

58. 5,61 Brasiliense/DF

59. 5,54 Flamengo/RJ

60. 5,54 Caxias/RS

61. 5,53 Itabaiana/SE

62. 5,53 Atlético/MG

63. 5,51 São José/SP

64. 5,51 Guarani/SP

65. 5,50 Água Santa/SP

66. 5,48 Audax/RJ

67. 5,46 CRB/AL

68. 5,39 Operário/PR

69. 5,35 Ferroviária/SP

70. 5,34 Tocantinópolis/TO

71. 5,31 Goiás/GO

72. 5,29 Itabuna/BA

73. 5,26 Inter de Limeira/SP

74. 5,26 Hercílio Luz/SC

75. 5,25 Fortaleza/CE

76. 5,24 Princesa/AM

77. 5,22 Juventude/RS

78. 5,17 Serra/ES

79. 5,16 Democrata SL/MG

80. 5,15 Sampaio Corrêa/MA

81. 5,14 Rio Branco/AC

82. 5,11 Barra/SC

83. 5,04 Avaí/SC

84. 5,02 Ypiranga/RS

85. 4,95 Vila Nova-GO

86. 4,94 São Raimundo/RR

87. 4,93 Cuiabá/MT

88. 4,90 Ipatinga/MG

89. 4,87 Maringá FC/PR

90. 4,78 Atlético/GO

91. 4,78 Athletic/MG

92. 4,77 Potiguar/RN

93. 4,69 União/MT

94. 4,63 Altos/PI

95. 4,62 Botafogo/SP

96. 4,61 Patrocinense/MG

97. 4,55 Red Bull Bragantino/SP

98. 4,48 Novo Hamburgo/RS

99. 4,47 Pouso Alegre/MG

100. 4,41 Maracanã/CE

101. 4,35 Mirassol/SP

102. 4,28 Tombense/MG

103. 4,27 Avenida/RS

104. 4,25 Ituano/SP

105. 4,22 Athletico/PR

106. 4,21 CRAC/GO

107. 4,18 São Bernardo/SP

108. 4,15 Floresta/CE

109. 4,13 São José/RS

110. 4,12 Botafogo/PB

111. 4,01 Anápolis/GO

112. 3,91 Petrolina/PE

113. 3,81 Fluminense/PI

114. 3,73 CSE/AL

115. 3,70 Humaitá/AC

116. 3,69 Novorizontino/SP

117. 3,62 Cametá/PA

118. 3,44 Juazeirense/BA

119. 3,41 Iporá/GO

120. 3,38 Brusque/SC

121. 3,29 Ferroviário/CE

122. 3,09 Trem/AP

123. 3,05 Iguatu/CE

124. 2,81 Costa Rica/MS

