Enquanto a bola não rola, emissoras de TV travam batalha nos bastidores por direitos de transmissão

A Globo, como sempre, tem o “filé” do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil e os jogos da Seleção Brasileira

Por enquanto, ainda não temos futebol na TV. Neste mês de janeiro, a única bola que vai rolar é a da Copa São Paulo de Juniores, e a TV aberta, infelizmente, não tem espaço para os meninos. No máximo haverá a transmissão da final, dia 25, no Pacaembu.

Mas as quatro grandes redes estão em campo, travando uma batalha pela a compra de direitos de transmissão, que serão muitos nesta temporada.

A Globo tem o “filé” do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores e também os jogos da Seleção Brasileira. Longe de ser um privilégio e/ou favorecimento, saiba que tudo gira em torno de dinheiro: quem paga mais tem os melhores torneios. É a empresa que tem muito mais “bala na agulha” e dificilmente perde uma concorrência. E, logicamente, é a que sabe viabilizar comercialmente cada um desses eventos. Para que se tenha uma ideia, somente o Brasileirão deste ano, a Globo deve vender todas as 8 cotas de patrocínio e faturar mais de R$ 2 bilhões.

Ah, sim, a Globo fechou com a Conmebol a aquisição do torneio pré-olímpico de futebol masculino, com exclusividade. O SBT também estava no páreo, mas vacilou e perdeu.

Os jogos do pré-olímpico, previstos para o período entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela, serão mostrados pelo SporTV, pelo Globoplay, o streaming da emissora. Existe a possibilidade de algumas partidas da Seleção Brasileira serem exibidas na Globo (TV aberta), dependendo da importância que forem tomando no torneio.

Band

Na última semana do mês de dezembro, a Band confirmou os direitos de exibição da Copa das Nações Africanas, com exclusividade, a partir de 13 de janeiro, na Costa do Marfim.

A Band vai transmitir as 52 partidas para as plataformas digitais, como o aplicativo Bandplay, o site band.com.br e no canal no YouTube Esporte da Band. A notícia foi confirmada pelo site oficial do grupo de comunicação.

No ano passado, esse mesmo torneio rendeu à Band uma boa audiência (média de 4 pontos, com picos de 8), e, consequentemente, um bom retorno publicitário.

Além disso, a Band confirmou dois campeonatos importantes na programação para os primeiros meses do ano, e o principal deles é o Cariocão.

SBT

O SBT, agora com o narrador Cléber Machado, tem a Champions League como grande atração e promete exibir um jogo ao vivo a cada semana. As oitavas de final do maior torneio de clubes do mundo estão marcados para ocorrer em fevereiro (dias 13, 14, 20 e 21) e março (dias 5 e 6).

Além disso a emissora de Sílvio Santos tem os direitos da Copa Sul-Americana, garantida até 2026. A Copa do Nordeste, outra exclusividade da casa, só é exibida para o pool de afiliadas da emissora no Nordeste.

Record

A Record lamenta até hoje a perda de Cléber Machado para o SBT, mas não diminuiu o entusiasmo para ter uma boa programação esportiva em 2024.

A emissora do bispo Macedo contratou o narrador Oliveira Andrade para transmitir os jogos do Campeonato Paulista, que é o seu principal evento. Mas o grande nome do elenco da Record, sem dúvida, é o comentarista Walter Casagrande, que foi da Globo durante 25 anos e ultimamente estava apenas no UOL Esportes. Junta-se a Oliveira e Cazão o comentarista de arbitragem Renato Marsiglia, um dos remanescentes da equipe de 2022.

