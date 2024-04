Endrick planeja casamento com a modelo Gabriely e o Real Madrid entra em pânico

Mídia espanhola relembra histórias de jovens atletas que chegaram na Europa acompanhados de namoradas, como foi o caso de Neymar e MarquezineParece que o namoro de Endrick com Gabriely Miranda, de 21 anos, engrenou de vez. A modelo acompanhou de perto os dois jogos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha e fez crescer os rumores de que o casal estaria planejando inclusive o casamento – antes de Endrick apresentar-se ao Real Madrid, no segundo semestre deste ano.

E é exatamente isso que provoca um certo pânico nos cartolas do time espanhol. Apesar de os pais de Endrick gostarem muito da nora e aprovarem totalmente o namoro, teme-se que isso possa causar problemas na sua adaptação na Europa.

Aos 17 anos (vai completar 18 anos em julho), Endrick é muito jovem para tomar essa decisão, avaliam os dirigentes do Real. Há um trabalho nos bastidores para que Douglas e Cintia Ramos, os pais de Endrick, tentem dissuadi-lo dessa ideia de casamento. Gabriely desconversa sobre o assunto, quando abordada.

Cogita-se até a possibilidade de chamarem alguns amigos de Endrick (leia-se: alguns “parças”) para morar com ele durante os primeiros meses na Espanha. O que não pode é permitir que Endrick possa perder o foco, que é exatamente dedicar-se 100% ao futebol. Um relacionamento amoroso, muitas vezes, pode entrar em crise e isso certamente afetará o desempenho do atleta.

Neymar & Marquezine

A mídia espanhola relembra alguns casos de jogadores brasileiros que chegaram na Europa e tiveram que enfrentar problemas de relacionamento. Um deles foi Neymar, que apresentou-se ao Barça, em 2013, acompanhado da atriz Bruna Marquezine, na época com 17 anos.

Participando recentemente de um podcast, a artista relembrou que, na época que iniciou o namoro com Neymar, ela era muito nova e se cobrava demais, o que prejudicou sua saúde mental.

“Todo o processo foi muito sofrido, ninguém te prepara para isso. Naquele momento, não recebi o suporte que eu precisava de ninguém”, desabafou Bruna.

