Empregada doméstica entra na Justiça contra Neymar e pede indenização de quase R$ 2 milhões

Segundo o jornal ‘Le Parisien’, o atleta foi acusado de trabalho oculto por uma brasileira, no período em que ele atuava no PSG, na França

Um problema trabalhista com uma empregada doméstica de Neymar foi parar nas páginas do jornal francês ‘Le Parisien’, nesta quarta-feira (15), que abriu a manchete: “Neymar é levado a tribunal industrial por trabalho ocultado por trabalhadora doméstica sem documentos”

O texto conta que Neymar foi acusado de trabalho oculto por uma empregada doméstica brasileira, no período em que ele atuava no PSG, na França. A mulher diz que trabalhava sete dias por semana, entre janeiro de 2021 e outubro de 2022, em um trabalho não declarado e agora está exigindo uma quantia de 368 mil euros (cerca de R$ 1,9 milhões, na cotação atual).

O caso do atacante foi designado para o tribunal industrial de Saint-Germain-en-Laye, no departamento de Yvelines. Além do trabalho oculto, a brasileira também culpa Neymar pelas horas extras não remuneradas e diz que precisou trabalhar até 15 dias antes do nascimento prematuro do seu quarto filho e sem acompanhamento médico.

