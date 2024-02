Emerson Ferretti, presidente do Bahia, assume namoro com bailarino de 27 anos

Ferreti já foi goleiro do Flamengo e do Grêmio e é o primeiro dirigente a assumir publicamente a homossexualidade

Emerson Ferretti, 52 anos, já foi goleiro do Flamengo e do Grêmio e hoje é o presidente do Esporte Clube Bahia, time brasileiro que agora pertence, via SAF, ao Grupo City.

Ferreri, que é o primeiro dirigente abertamente gay a assumir tal posição no país, administra um negócio milionário no Bahia. O Grupo City – dono de 90% da SAF do clube – pretende investir R$ 320 milhões no time baiano em 2024.

Esta semana, participando do podcast “Nos Armários dos Vestiários”, o presidente do Bahia assumiu que está namorando o bailarino Jordan Dafner, de 27 anos.

A interação entre eles na rede social, segundo o jornal Extra-RJ, começou em outubro, mas o relacionamento só engrenou mesmo quando viajaram para a Barra da Siribinha, no município baiano de Conde, em dezembro. Emerson estava acompanhado do namorado quando esteve na casa de Caetano Veloso em Salvador, no dia 1º de janeiro.

Jordan Dafner atua em musicais na capital baiana. No ano passado, ele esteve no elenco do musical “Matilda”, que esteve em cartaz em Salvador. Ele também trabalha como jornalista e assessor de imprensa. – Apesar de gaúcho, Emerson Ferretti tem uma forte ligação com Salvador, onde vive desde o início dos anos 2000. Ele já defendeu o próprio Bahia e depois o Vitória, quando conquistou o campeonato baiano de 2007, pouco antes de se aposentar

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]