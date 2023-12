Em quais minutos das partidas mais gols acontecem?

Pesquisa com 180 mil gols revela padrões do futebol

No primeiro semestre do ano, o site Transfermarkt, especializado em valor de mercado de jogadores de futebol, contabilizou todos os gols da carreira de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (até então), separados pelo minuto em que foram marcados.

Chamou a atenção que o português marcou, de forma incrível, em todos os minutos, considerando o intervalo entre 1 e 90 – importante destacar que nos minutos 45 e 90 estão contemplados também os acréscimos do final de cada tempo, tendo, portanto, uma quantidade maior de gols por também contemplar mais minutos.

Messi apenas não marcou no primeiro minuto de jogo, minuto no qual é a pior marca de Cristiano Ronaldo, com apenas um gol.

O poder de decisão do gajo fica em evidência quando percebemos que o 44′ do segundo tempo é seu “preferido”, com 16 gols. O argentino marcou 15 gols aos 43′ do primeiro tempo, sua melhor marca.

Mas de forma geral, será que tem algum minuto ou período do jogo em que mais gols são marcados?

Utilizando como fonte de dados o próprio Transfermarkt, coletamos mais de 180 mil gols entre as temporadas de 2012 e 2023 em 14 ligas europeias diferentes para tentar entender um pouco melhor esse comportamento.

Da mesma forma que o estudo feito com os dois astros, nossos dados utilizados também consideram os acréscimos nos minutos 45 e 90.

O gráfico abaixo mostra a proporção de gols por minuto. Cada quadrado representa um intervalo de 60 segundos (com exceção dos dois minutos já mencionados) e seu tamanho é a representatividade no todo.

Mesmo desconsiderando os minutos finais de cada tempo, já é possível tirar uma primeira conclusão:

o maior número de gols acontece nos minutos finais do jogo (por exemplo, aos 83, 87, 88 e 89 minutos – juntos, representam 5% das ocorrências), enquanto gols no início do jogo são raros.

Repare que os menores quadrados são dos minutos iniciais de cada tempo, como os 10 primeiros minutos do primeiro tempo, além dos dois primeiros minutos do segundo tempo, entre 46 e 47.

Para destacar ainda mais a importância dos minutos finais e da concentração durante toda a partida, a seguir temos a representatividade do minuto 90, considerando acréscimo, ao longo das temporadas estudadas.

Em 2012, os últimos minutos do jogo concentravam “apenas” 5,8% dos gols. Em 2023, esse número passou para 8,5%.

É fato que atualmente existe uma quantidade maior de acréscimo devido ao VAR (Árbitro Assistente de Vídeo), mas mesmo antes de sua implantação, a tendência já era de alta e deixa claro que cada vez mais os minutos finais têm sido mais emocionantes.

