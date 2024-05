Em mais um pedido de desculpas, Léo Dias agora tenta se retratar com Hulk

Em dezembro do ano passado, o colunista de celebridades Léo Dias foi obrigado a se desculpar publicamente com o influenciador Luva de Pedreiro, como publicamos aqui.

“Não são verdadeiras as diversas notícias que publiquei em 2022 sobre Allan Jesus”, disse o jornalista na época.

Agora foi a vez de Léo Dias se desculpar com o atacante Hulk. O colunista admitiu que eram inverídicas as informações sobre o ex-casamento do jogador com a empresária Iran Ângelo. Na ocasião, Léo Dias afirmou que Hulk teria traído a ex-mulher com a atual esposa, Camila, que é sobrinha de Iran. Veja o vídeo:

A declaração de Léo Dias na publicação nas redes sociais se deve a um acordo feito na Justiça, em audiência realizada no dia 30 de abril de 2024, perante a 16° Vara Criminal da Comarca de Pernambuco.

