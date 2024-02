Em defesa de James Rodriguez, mídia colombiana detona o Craque Neto, da Band

Jornalista da ESPN lembrou a passagem fracassada de Neto pelo Milionários, da Colômbia, na década de 1990

O meia James Rodriguez saiu do São Paulo pela porta dos fundos e foi muito contestado em nosso país. Um dos críticos mais ácidos do colombiano foi o comentarista Neto, da Band, que abriu fogo contra ele no programa “Donos da Bola”:

“O maior mico da história do São Paulo em termos de contratação. Jogadorzinho medíocre, fez uma Copa do Mundo legal e todo mundo coloca ele como craque. Não limpa a minha chuteira, do Djalminha, do Alex, do Zenon. Uma vergonha ele ter vestido a camisa de um dos maiores clubes do mundo”, disparou Neto.

A reação da mídia colombiana, como era de se esperar, foi imediata. O jornalista Paulo César Cortés Garzón, da ESPN local, foi buscar no fundo do baú o histórico da passagem de Neto, como jogador, pelo Milionários da Colômbia, em 1993:

“Neto, amigo, você está fora de lugar. É sério. Você errou de cabo a rabo. Você, quando veio para a Colômbia, estava gordo! Assim, com barriga! Zero profissional você foi. Zero! Zero! Você levou milhares de dólares e agora vem dizer que James é uma ‘vergonha’? Você veio para cá e aqui te deram de comer, Neto… O James não é ‘vergonha’ nenhuma. Neto só comia churrasco aqui na Colômbia (…) Muitos jovens não sabem o que você fez na Colômbia, mas eu estou aqui para te lembrar: você não fez nada, absolutamente nada”, disse o jornalista colombiano. Veja vídeo:

