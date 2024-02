Em anúncio de cerveja com Ted Lasso, Messi vai faturar R$ 68 milhões no Super Bowl

Os fãs ficaram surpresos com a aparição de Messi na propaganda, sobretudo pela sua relutância em falar inglês, Veja o vídeo

O craque Lionel Messi juntou-se ao ator Jason Sudekis, o astro de Ted Lasso, e ao ícone da NFL, Dan Marino, em um anúncio com tema de futebol para o Super Bowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos, A cervejaria Michelob divulgou o comercial que vai ao ar no intervalo do grande espetáculo, dia 11 de fevereiro.

Segundo o jornal The New York Times, Messi receberá US$ 14 milhões (R$ 68,7 milhões) para estrelar a peça: “Ter o maior de todos os tempos, Lionel Messi, e o palco do Super Bowl para começar o ano de forma explosiva é algo que nos deixa extremamente entusiasmados — disse Ricardo Marqués, vice-presidente de marketing do Ultra, em entrevista à agência Associated Press.

No vídeo, de dois minutos, o camisa 10 do Inter Miami aparece driblando torcedores ao ser reconhecido numa praia, enquanto espera um copo de cerveja da marca.

O craque argentino é a estrela principal do anúncio, exibindo suas habilidades icônicas em uma praia, diante de torcedores maravilhados.

Jason Sudekis, o bem humorado ator que interpretou Ted Lasso (uma das séries de maior sucesso no mundo – ganhadora do Emmy e do Critics Choice Awards), tem uma participação curta, mas solta uma graça, dizendo que é “muito amigo” de Messi.

Ao se aproximar de um bar, Messi pede uma cerveja Michelob Ultra, mas é parado quando a torneira quebra. A garçonete então pergunta se ele gostaria de uma cerveja diferente, mas o astro responde: “Não, não, não, Michelob Ultra”.

Os fãs ficaram surpresos com a aparição de Messi no anúncio, com alguns destacando sua aparente relutância em falar inglês.

Um internauta twittou: “A recusa total de Messi em forçar até mesmo um ‘olá’ e fazer um anúncio do Super Bowl em puro espanhol Rosarino é simplesmente inspiradora”.

Outro acrescentou: “Ele está determinado a nunca falar uma palavra que não seja em espanhol em público e eu respeito muito isso”.

Enquanto um terceiro escreveu: “O anúncio de Lionel Messi no Super Bowl com Jason Sudeikis e Dan Marino é simplesmente perfeito”.

Sobre o Super Bowl

O maior evento esportivo dos Estados Unidos, dia 11 deste mês, acontecerá em Las Vegas, numa disputa entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

O Super Bowl é a final do campeonato da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. Após meses de competição, essa partida única define, de fato, qual é o melhor time da temporada. São quase três horas e meia de jogo, em média, e meia hora de show no intervalo.

Este ano, o responsável pelo show do intervalo do Super Bowl 2024 é Usher, uma figura histórica do cenário musical norte-americano e que deve entregar uma mega performance, ao som de hits como Yeah!, Good Good e até mesmo o mais novo lançamento Standing Next to You, com o cantor sul-coreano Jung Kook.

Aqui no Brasil, os torcedores podem assistir à transmissão pela ESPN, Star Plus, NFL Game Pass e Rede TV.

