E se fosse aquela “Maquina Tricolor” de 1976, daria para encarar o M. City?

O Fluminense tinha um time quase imbatível, com craques internacionais, como Rivelino, Carlos Alberto Torres e Dirceu

É inútil tentar se enganar: nos tempos atuais, o campeão sul-americano não tem a menor chance contra o campeão europeu. Isso não é uma opinião; é um fato. Nos últimos dez anos, em eventuais disputas de título no Mundial de Clubes, os times brasileiros, por exemplo, só conseguiram marcar 1 (um) gol em adversários europeus. É triste, né não?

Não adianta também se iludir com aquela conversinha de que o Fluminense dominou o City durante 15 ou 20 minutos. É balela, meu amigo. Ainda bem que o time de Guardiola “puxou o freio de mão” no segundo tempo, senão teria sido uma coisa humilhante.

Mas a pergunta que não quer calar é essa: e se o Fluminense estivesse em campo com aquele timaço de 1976, com Rivelino, Calos Alberto Torres, Dirceu e Paulo Cézar Caju, será que daria para encarar esse time atual do Manchester City?

Veja na foto em destaque aquela equipe que ficou conhecida como a “Máquina Tricolor”: em pé: Renato, Pintinho , Carlos Alberto Torres , Edinho , Rubens Galaxie e Rodrigues Neto; agachados: Gil, Cleber, Doval , Rivelino e Dirceu. O técnico era Mário Travaglini

Eu acho sinceramente que a conversa seria outra.

