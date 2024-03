E agora que o boxe virou moda, Edmundo chama o seu desafeto Romário para uma luta

O ator Eri Johnson não perdeu a chance de debochar e disse que a luta “Vai dar um sono… Dois velhos”

As celebridades, de repente descobriram que podem resolver suas diferenças no ringue. Foi assim, por exemplo, que surgiu a possibilidade de uma luta entre os bilionários Mark Zuckerberg , dono do Facebook, e Elon Musk, dono do ”X”, ex-Twitter.

Para a felicidade geral, eles desistiram dessa loucura. Mas essa moda parece que pegou e muitas celebridades estão querendo revolver eventuais desavenças da vida pessoal na base da ignorância (e da porrada).

Mas nem tudo é apenas briga ou rivalidade. É uma maneira de “fazer dinheiro “. Assim, assistimos recentemente figuras como o humorista Whindersson Nunes e o ex-BBB Kléber Bambam – por um punhado de dinheiro, naturalmente – aceitaram subir no ringue para levar uns sopapos do ex-campeão Acelino Popó.

E, dentro dessa linha, recentemente, durante a transmissão da partida entre Vasco x Água Santa, pela Copa do Brasil, no Canal “MundoEd”, o ex-jogador Edmundo chamou o Romário literalmente para a briga:

“Eu quero lutar com o Romário, mas ele não quer”, disse Edmundo que, na época de jogador, era chamado de “Animal”.

O ator Eri Johnson, que também participou da live, não perdeu a chance de debochar. “Vai dar um sono… Dois velhos”, disse em tom humorado. O ator ainda brincou que ninguém iria assistir.

Romário e Edmundo, dois dos maiores atacantes do futebol brasileiro, sempre foram rivais, dentro e fora de campo. Os primeiros desentendimentos da dupla ocorreram quando eles ainda eram jogadores do Vasco. Ambos disputavam o posto de estrela do time e se alfinetavam com frequência.

Certa vez, Edmundo criticou Romário por bater um pênalti que ele gostaria de ter batido. Ali, ele lançou o apelido de “príncipe” para o Baixinho e se referiu ao cartola Eurico Miranda, que protegia Romário, como “rei”.

No ano 2000, Romário disparou uma frase emblemática que é relembrada até hoje após uma goleada de 4 x 1 no Olaria. “Agora a corte está toda feliz: o rei, o príncipe e o bobo”, se referindo a Edmundo como bobo da corte. A tensão entre os dois aumentos quando Edmundo perdeu a braçadeira de capitão para Romário.

Para completar o cenário, na série documental lançada em 2023, “A mão de Eurico”, Romário culpa Edmundo pela derrota do Vasco na final do Mundial de 2000.

