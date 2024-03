Deu ruim! Até o presidente Lula quer ver Robinho cumprindo pena no Brasil

A tendência é que STJ confirme a sentença por estupro e o mande Robinho para a prisão. O ministro Francisco Falcão deve apresentar um voto rigoroso

Na semana passada, a coluna Futebol Etc ouviu especialistas sobre o julgamento que acontecerá este mês no STJ, para decidir se o ex-jogador Robinho – condenado a 9 anos por crime de estupro, na Itália – vai cumprir pena no Brasil. Todos acreditam que ele deve ir para a cadeia.

Pois agora surgiu mais uma opinião de peso contra o ex-atacante do Santos e da Seleção Brasileira: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista ao programa SBT Brasil, defendeu a prisão de Robinho:

“Todas as pessoas que cometeram crime de estupro tem que ser presas. A pessoa precisa aprender que a relação sexual não é apenas o desejo de uma parte, é a concórdia das partes. Então, um homem, um jovem que tem dinheiro, um jovem rico, famoso, pratica estupro e coletivo e acha que não cometeu crime, acha que estava bêbado, cria vergonha, sabe? Então o estupro é um crime imperdoável. Então a pessoa tem que ser condenada, tem que ser julgada, tem que ser condenada. O Robinho já foi condenado na Itália e era para ele estar cumprindo pena”, disse o presidente.

A tendência é que STJ de fato confirme a sentença por estupro e o mande para a prisão. O relator do caso, ministro Francisco Falcão, deve apresentar um voto rigoroso, seguindo a jurisprudência da Corte em casos de homologação de sentenças estrangeiras e em precedentes envolvendo violência contra a mulher.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]