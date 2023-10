Deu no NY Times: a 777 Partners, dona da SAF do Vasco, “é um mistério”

A empresa vinha adquirindo times de futebol e fez uma oferta pelo Everton, da Inglaterra, mas dúvidas sobre suas finanças poderiam acabar com o negócio

No início da tarde desta terça-feira (11), a diretoria do Vasco aguardava a última remessa do aporte da 777 Partners previsto para 2023. Por contrato, o clube deveria ter recebido o dinheiro até o dia 5 de outubro (quinta-feira passada). No entanto, a empresa alegou problemas burocráticos no trâmite de transferências internacionais. Faltam R$ 36 milhões.

Mas, ao que tudo indica, os problemas da 777 Partners são mais complexos do que podem parecer. A 777 ganhou destaque hoje do jornal americano The New York Times, sob o título: “A empresa misteriosa com um pé na Premier League”.

O fato é que a 777 Partners vinha adquirindo times de futebol de renome há dois anos quando fez uma oferta pelo Everton. Dúvidas sobre suas finanças poderiam acabar com o negócio.

Na reportagem, o NY Times destaca que “muitos dos detalhes financeiros da empresa são difíceis de verificar, pois o negócio é privado e a sua estrutura financeira é controlada de perto por Josh Wander e Pasko, sócios-proprietários da 777.”

Segundo o jornalão norte-americano, “a empresa depende de empréstimos para operar muitos de seus negócios. Um dos maiores credores do 777 é a A-Cap, uma empresa privada que opera no setor de seguros e investimentos.”

