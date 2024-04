Depois de 5 anos fechado, o Serra Dourada será reaberto com Atlético-GO x Flamengo

Inoperante e quase abandonado há cinco anos, o Estádio Serra Dourada, de Goiás, será reaberto festivamente na primeira rodada do Brasileirão 2924, dia 14 deste mês, com o jogo entre Atlético-GO e Flamengo.

O Serra Dourada parou de ser utilizado com frequência para jogos oficiais no fim de 2019. A última partida nesse período foi a vitória do Goiás sobre o Grêmio, por 3 x 2, no dia 8 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão. Desde então, o estádio foi usado apenas em ocasiões esporádicas.

A confirmação foi feita pelo governador Ronaldo Caiado, após reunião com a diretoria do Atlético, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Caiado destacou que o espaço tem sido revitalizado para voltar a sediar eventos de grande porte.

Inaugurado em 9 de março de 1975, o Estádio Serra Dourada e todo o complexo em seu entorno vão passar por um processo de reestruturação e modernização, liderado pelo vice-governador Daniel Vilela. O objetivo é transformá-lo em uma arena multiuso, com complexo gastronômico e novo paisagismo. O projeto escolhido é da empresa Progen S.A., que tem em seu currículo a reforma e revitalização do Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

Com a decisão, o Atlético abre mão de seu próprio estádio para jogar no Serra Dourada, que possui capacidade para receber 38 mil torcedores.

“A gente vive um momento de resgate e recuperação do futebol goiano. Nós não estamos parados, muitas obras estão sendo feitas, hoje foi iniciada a nova pintura do estádio, os banheiros já foram reformados e também já iniciaram as obras da nova iluminação que será de altíssima qualidade, com alta tecnologia, que deve ser entregue até outubro”, frisou o vice-governador Daniel Vilela.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]