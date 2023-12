De repente, a Seleção Brasileira poderia ser vítima de uma espécie de “maldição dos gatos”

Lembra daquele episódio do gato que invadiu uma entrevista de Viní Jr, na Copa do Catar? Depois daquilo, começaram a acontecer coisas estranhas

Obviamente que se trata de um mito, mas diz a lenda que os gatos (pretos ou não) podem dar azar em determinadas situações. Essa ideia de que gato traz má sorte e maldição vem de muitos séculos, lá na Idade Média, mas ainda está muito presente no imaginário popular.

Na internet, enquanto se rememora um ano da trágica eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia na Copa do Catar, muitos estão associando o “inferno astral” do futebol brasileiro a um episódio que envolve exatamente um gato.

Recorde-se que, durante uma entrevista coletiva no estádio Grand Hamad, o atacante Vinícius Jr estava conversado com os jornalistas quando um gato entrou no palco.

A cena seguinte chocou a internet, porque Vinicius Rodrigues, assessor da CBF, arrancou abruptamente o animal da mesa, atirando-o no chão. Com a repercussão negativa, a CBF agiu rápido e demitiu o funcionáráio.

E, já que estamos falando da suposta “má sorte” que os felinos podem provocar em determinados momentos, veja o que aconteceu com a CBF e a Seleção nos meses seguintes:

A Seleção Brasileira foi eliminada pela Croácia;

O técnico Tite pediu para sair, deixando um vácuo não preenchido até hoje;

A Seleção Brasileira, de repente, começou a dar vexame atrás de vexame nas Eliminatórias;

O time está em 6º lugar na classificação, abaixo até da Venezuela;

Neymar e Vinícius Jr, os nossos melhores atacantes, estão lesionados e fora de combate por um bom tempo;

Destituíram o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues;

Para completar, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, dois cartolas banidos do futebol pela Fifa, voltaram a “dar as cartas” na entidade.

