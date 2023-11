De dentro da cadeia, Daniel Alves inicia “guerra jurídica” com a ex-mulher Dinorah Santana

Recentes declarações da ex-esposa, inclusive envolvendo os filhos, revoltaram Daniel: “Ela está atuando como vítima da sociedade”

Prestes a sentar no banco dos réus, acusado de estupro na Espanha, o ex-jogador Daniel Alves está comprando uma briga jurídica com a sua ex-mulher, Dinorah Santana, acusada por ele de “atuar como vítima da sociedade”.

Dinorah Santana, mãe dos filhos de Daniel Alves, disse recentemente que estava arrependida de declarações feitas em defesa ao jogador no começo deste ano.

“Daniel foi casado comigo. Aquele homem, que ficou dez anos ao meu lado, não seria capaz de uma agressão e por isso eu o defendi. Não achava que ele seria capaz de muitas coisas, e ele fez”, alegou.

Dinorah falou também sobre a situação dos filhos, que chegaram até a sugerir mudar de nome para não ter qualquer vinculação com o pai.

“A minha expectativa é ficar o mais longe possível do senhor Daniel. Nada que ele faça ou deixe de fazer importa. Ele não existe mais. Cheguei a defendê-lo publicamente e me arrependo muito. Hoje não quero saber de sua existência. Para mim, ele morreu”, completa.

Contra-ataque de Daniel

Revoltado com o comportamento de Dinorah, Daniel já colocou o assunto nas mãos dos seus advogados para entrar com uma ação contra a ex-mulher.

“Como advogados do senhor Daniel Alves da Silva, é necessário esclarecer que, em cada uma das acusações feitas contra o nosso cliente, deve-se levar em conta que apenas uma das partes está expondo situações. O princípio do contraditório e da ampla defesa deve ser dado, pelo menos, aos eventualmente acusados”, alegam os advogados do jogador.

Daniel a acusa de agir como vítima da sociedade, e que caberá ao Judiciário analisar e julgar as demandas que ela responderá como ré. “Por fim” – enfatizam os advogados – “solicitamos que seja concedido o direito de resposta a todas e cada uma das acusações formuladas pela senhora Dinorah Santana contra o senhor Daniel Alves da Silva”.

