Da prisão, Daniel Alves escreve carta de amor para Joana Sanz

Depois de 225 dias encarcerado, o ex-jogador brasileiro alimenta a esperança de ganhar a liberdade

O tempo passa e Dani Alves continua preso aguardando o julgamento que determinará sua culpa ou inocência. O brasileiro, acusado de violentar uma mulher de 23 anos numa discoteca de Barcelona, ​​falou pela primeira vez, vários meses depois da sua captura, contou a sua versão dos acontecimentos daquela noite e disse que “perdôo” a alegada vítima. E agora, depois de 225 dias de prisão, voltaram a ser conhecidas as palavras que enviou a Joana Sanz.

Sua esposa, que em diversas ocasiões manifestou publicamente que havia terminado a sua relação com Daniel, surpreendeu esses dias com uma publicação em suas redes sociais, que tinha como foco um concerto do artista Rauw Alejandro , no Palau Sant Jordi de Barcelona.

No espetáculo, o significativo fragmento da música que o porto-riquenho havia dedicado à sua ex, e a modelo completou com uma legenda:

“Todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo sabe, eles sabem, eles sabem merda nenhuma”.

Joana sempre mostrou-se chateada com a pressão da mídia e os comentários da imprensa espanhola sobre sua posição. Não é por acaso que bloquearam os comentários da postagem, pois já haviam excluído temporariamente suas contas.

Carta de Dani Alves para Joana Sanz

“Aprendi nesta loucura toda que dois são melhores do que um… quando um cai, o outro levanta, quando um tem frio, o outro aquece”, começa a carta partilhada pela própria Joana Sanz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na carta, o brasileiro acrescenta: “É assim que somos. Obrigado pela resistência, obrigado pela resiliência, obrigado por não desistir de mim. Digo que você é mais do que eu poderia sonhar. Sei que você não gosta de solidão e sei o quanto tudo isso é difícil para você, mas tudo vai passar e vamos nos fortalecer juntos.”

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.