Crise? Que crise? Em um ano, clubes brasileiros multiplicam valores do  patrocínio máster

O Corinthians, sob nova direção, fez contrato milionário de patrocínio e deixou para trás o Flamengo e o Palmeiras

Enquanto a CBF está pegando fogo nos bastidores, a Seleção Brasileira vive um dos seus momentos mais angustiantes nas eliminatórias sul-americanas. A chegada de Dorival Jr pode ser a salvação, mas é inegável que o futebol brasileiro está em crise. Isso é um fato.

Mas essa crise não se reflete na prospecção dos grandes clubes do nosso país para fechar patrocínios masters. Durante os últimos anos o Palmeiras dominou o ranking de time comercialmente mais eficiente. A Crefisa, que paga R$ 81 milhões/ano, não tinha sequer concorrentes, porque esse valor era, por exemplo, mais que o dobro do dinheiro que o Flamengo arrecadava com o BRB (R$ 35 milhões).

Mas na virada deste ano houve uma verdadeira revolução no ranking dos times mais bem patrocinados do país. Primeiro o Flamengo remanejou a marca do BRB para um espaço secundário em seu uniforme, porque acertou um contrato melhor com a PixBet (R$ 85 milhões). Mas o que ninguém esperava era a arrancada do Corinthians, já sob nova direção.

O Timão e a casa de apostas VaideBet assinaram o maior contrato de patrocínio máster da história do futebol brasileiro. O clube receberá R$ 370 milhões nos próximos três anos (R$ 120 milhões por ano e R$ 10 milhões de luvas). A empresa estampará sua marca nas camisas do futebol masculino, feminino e das equipes de futsal e basquete.

Perceba nos números comparativos abaixo que o Vasco estava no top-5 no ano passado, mas o clube anunciou, nesta sexta-feira (12) que cancelou o contrato de R$ 22 milhões com a PixBet. O acordo foi fechado em janeiro de 2023 e o clube carioca – após observar os valores que estão sendo oferecidos a outras integrantes da Série A – entende que esse montante não está de acordo com o seu patamar. O Vasco já abriu negociações para buscar aumentar o seu faturamento em 2024.

Por fim, cabe destacar que a Crefisa está sendo pressionada a aumentar o valor do patrocínio do Palmeiras.

COMO ERA EM JAN/2023

1)- Palmeiras (Crefisa) – R$ 81 milhões

2)- Flamengo (Banco BRB) – R$ 35 milhões

3) Botafogo (Parimatch) – R$ 27,5 milhões

4)- São Paulo (Sportsbet) – R$ 24 milhões

5)- Vasco (PixBet) – R$ 22 milhões

COMO ESTÁ EM JAN/2024

1)- Corinthians (VaideBet) – R$ 120 milhões

2)- Flamengo (PixBet) – R$ 85 milhões;

3)- Palmeiras (Crefisa) – R$ 81 milhões;

4)- São Paulo (SuperBet) – R$ 52 milhões;

5)- Grêmio e Inter (Banrisul) – R$ 30 milhões

