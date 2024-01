Corinthians faz varredura e encontra câmeras e microfones no gabinete do novo presidente

Em nota, diretoria diz que “lamenta, mas não se surpreende com o ocorrido”. O ex-presidente Duílio Monteiro diz que nada tem a ver com isso

Definitivamente, o Corinthians não é para amadores. Mal tomou posse, o novo presidente Augusto Melo já denunciou a possibilidade de estar sendo espionado por seus adversários políticos.

Na noite desta quarta-feira (10), soube-se que uma varredura feita na sala da presidência encontrou três equipamentos de espionagem. O procedimento, ordenado pelo próprio Melo, encontrou câmeras e microfones escondidos em três locais diferentes do gabinete. A informação é do jornal ‘Folha de São Paulo’.

A varredura encontrou os aparelhos embaixo da mesa da secretária da presidência, escondida em um interruptor e mais um atrás da tela de quadro, logo atrás da mesa do presidente.

A sala da presidência do Corinthians, no Parque do São Jorge, foi alvo desta procura logo depois de Augusto assumir o comando do clube, no

Em nota, o Corinthians confirmou ter encontrado os equipamentos e disse que “a nova administração lamenta, mas não se surpreende com o ocorrido”.

Entretanto, o que causou estranheza foi o fato de a diretoria do Timão não vai abrir um boletim de ocorrência. Isso gerou comentários e memes nas redes sociais, colocando em dúvida esse episódio de espionagem.

O ex-presidente Duilio Monteiro Alves, em mensagem nas redes sociais, também se manifestou:

“Ignoro totalmente a existência de qualquer tipo de equipamento instalado e escondido e repudio veementemente qualquer insinuação de vínculo da minha gestão com coisas desse tipo.”, disse Duílio.

