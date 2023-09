Corinthians 4 x 4 Grêmio foi um recorde de gols… E poderia ter sido 5 x 5

Até Suarez, que ganha mais de R$ 2 milhões por mês e nunca tinha feito gols fora do Rio Grande do Sul, deixou o dele

Um dia depois daquele sofrível e sonolento duelo entre Flamengo x São Paulo, pela Copa do Brasil, o futebol nos brindou com um alucinante Corinthians 5 x 5 Grêmio, pelo Brasileirão.

Nesta temporada, foi o jogo com mais gols do Brasileirão, estabelecendo também o recorde de gols na história da Neo Química Arena, superando o Corinthians 6 x 1 São Paulo, em 2015.

Lembrei aqui de uma polêmica declaração de Carlos Alberto Parreira, técnico campeão do mundo pelo Brasil, que até hoje é criticado por dizer que “o gol é apenas um detalhe”.

Não é, não. O gol é o objetivo do futebol. Os norte-americanos criticam o soccer exatamente por isso. Eles não admitem, por exemplo, que um esporte possa terminar com um empate de 0 x 0. Faz sentido, sim.

Por isso, considero esse Corinthians 4 x 4 Grêmio o melhor jogo do Brasileirão até agora.

Até Suarez fez gol fora de casa. Suarez, o “pistoleiro uruguaio”, que ganha mais de R$ 2 milhões por mês, ainda não tinha balançado as redes fora do Rio Grande do Sul. Pois ontem ele marcou.

E, pensando bem, essa partida poderia ter terminado 5 x 5, se o juizão brasiliense Wilton Pereira Sampaio tivesse marcado um pênalti para cada lado, em lances indiscutíveis.

