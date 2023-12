Copa Libertadores 2024: a última vaga será preenchida nesta segunda-feira

Com oito brasileiros confirmados, veja a relação completa dos times classificados para o mais importante torneio da Conmebol

O jogo entre Jorge Wilstermann e Aurora, da Bolívia, nesta segunda-feira (18), vai definir a última vaga da Copa Libertadores da América de 2024.

O Brasil tem como confirmados Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, São Paulo e Fluminense entram diretamente na fase de grupos, enquanto Botafogo e RB Bragantino, que terminaram em quinto e sexto lugares no Brasileiro, respectivamente, precisarão disputar a Pré-Libertadores.

Todos os times já confirmados

ARGENTINA

Estudiantes, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Talleres e Godoy Cruz

BRASIL

Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo

BOLÍVIA

Always Ready, Bolívar e The Strongest

CHILE

Cobresal, Colo Colo, Huachipato e Palestino

COLÔMBIA

Águilas Doradas, Atlético Nacional, Junior Barranquilla e Millonarios

EQUADOR

Aucas, Barcelona, El Nacional, Independiente Del Valle e LDU

PARAGUAI

Cerro Porteño, Libertad, Nacional e Sportivo Trinidense

PERU

Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal e Universitario

URUGUAI

Defensor, Liverpool, Nacional e Peñarol

VENEZUELA

Caracas, Deportivo Táchira, Puerto Cabello e Portuguesa

