Conselheiro do Corinthians vai responder na Justiça por ofensas à primeira-dama Janja

Por ofensas publicadas há um ano nas redes sociais, ‘Mane da Carne’ pode ser obrigado a pagar indenização de R$ 50 mil

Em janeiro do ano passado, a primeira-dama Janja entrou na Justiça contra Manoel Ramos Evangelista, conselheiro do Corinthians, conhecido como Mané da Carne, com um pedido de R$ 50 mil em danos morais, após ser chamada de “putana” nas redes sociais.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (que é corintiano e foi o maior articulador para a construção do Itaquerão) estava apenas começando, quando Mané da Carne soltou esses impropérios nas redes sociais: “Vamos aguardar esses anos com o sapo barbudo e a putana da Janja e os quarenta ladrões juntos”, escreveu.

Advogados de Janja entenderam o conselheiro atacou a honra da primeira-dama com ofensas machistas e misóginas. Além da indenização, a ação pede que Mané da Carne faça uma retratação pública nos comentários e que, caso perca, ainda publique a sentença na íntegra.

No final de janeiro deste ano, Mané da Carne foi finalmente intimado, um ano depois que Janja entrou na Justiça contra ele. O conselheiro do Timão vai responder na 5ª Vara Cível de SP e tentar derrubar o pedido de indenização.

Quem é Mané da Carne

Não é a primeira polêmica envolvendo mulheres e Mané da Carne. Em 2022, ele foi acusado de ameaçar e insultar a colega Suzy Miranda Sanchez durante uma reunião no clube. De acordo com a conselheira, Manoel afirmou que ia “dar um murro nessa sua boca de b****” e que “mulher tem que tomar porrada para aprender a ficar de boca fechada”. Na ocasião, ele desmentiu a versão.

Outro caso foi em 2021, quando disse que a conselheira Analu Tomé precisava “arrumar um tanque de roupa para se divertir” em mensagens por aplicativo, além de ofender a mãe do jornalista Ricardo Perrone, do UOL.

Mané da Carne é amigo e antigo aliado de Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, que chegou a nomeá-lo para trabalhar em seu gabinete quando foi eleito deputado federal. Antes disso, chegou a vender carne para o clube na gestão de Alberto Dualib, de quem foi muito próximo.

