Calculadora na mão: quem tem chance de subir para a Série A?

Pelo menos sete times estão no páreo, disputando as quatro vagas na elite. Veja quem pode chegar lá

Ao contrário do que aconteceu em 2022, a Série B deste ano não tem o mesmo apelo popular. Recorde-se que, no ano passado, seis campeões brasileiros estavam disputando quatro vagas na elite: Bahia, Grêmio, Sport, Guarani, Vasco e Cruzeiro.

Mas a disputa este ano parece muito mais equilibrada, com pelo menos sete times brigando pelas quatro primeiras colocações.

De acordo com o site Infobola, o Vitória da Bahia, líder com 38 pontos, após 25 rodadas, é o time com mais chances de subir, com 89% de possibilidades. Veja no gráfico abaixo quais são os outros que, matematicamente, ainda têm chances.

A média histórica de pontos para um time subir para a elite é 63 pontos – isso para o quarto colocado na classificação final. Mas houve exceções, como foi o caso do Vasco em 2022, que atingiu 62 e entrou.

A conquista do título da Série B em 10 edições na era dos pontos corridos (desde 2006), foi alcançada com um total de 76 pontos conquistados. No ano passado, o Cruzeiro levou a taça com 78.

E o Corinthians é o maior campeão da história da Série B, com 85 pontos somados em 2008. Já a menor pontuação de um campeão foi obtida no ano anterior, com o Coritiba terminando em primeiro com 69 pontos.