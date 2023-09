Brasileiros já gastaram este ano mais de R$ 33 bilhões em casas de apostas

Isso justifica o otimismo do Governo Federal, que prevê uma grande arrecadação de impostos quando as apostas forem regularizadas

Não é por acaso que o Governo Federal está otimista com o volume de dinheiro que passará a arrecadar, a partir do momento em que as apostas esportivas forem regularizadas em nosso país.

O valor enviado por brasileiros para sites de apostas no exterior em 2023 já ultrapassa os 6,9 bilhões de dólares, o equivalente a R$ 33,5 bilhões na cotação atual, segundo levantamento do ‘Aposta Legal Brasil’, entidade criada em 2019, com atuação em seis países.

Os dados são do balanço de pagamentos do Banco Central, referentes ao período entre janeiro e julho deste ano. O número representa um crescimento de mais de 13 vezes em relação aos US$ 489 milhões apostados nos sete primeiros meses do ano passado.

Dentre o total apostado neste ano, US$ 1,5 bilhão foi referente a remuneração paga às casas de apostas situadas fora do país.

No mesmo período, o Brasil recebeu US$ 5 bilhões em remessas que incluem premiações a apostas vencedoras.

Para especialistas, a movimentação em torno da regulamentação do mercado de apostas brasileiro e o aumento da publicidade acerca do tema têm incentivado o maior volume de aportes. Números mostram um potencial importante de arrecadação com a tributação.

