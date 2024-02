Brasil goleia Itália e é hexacampeão do mundo… no Beach Soccer

Na Copa do Mundo disputada na Arábia Saudita, a Seleção confirmou a soberania no futebol de areia

Para quem vive sonhando com o hexa da Seleção Brasileira, eis que ele finalmente aconteceu, neste domingo (24), só que no Beach Soccer.

A Seleção venceu a Itália por 6 x 4 na decisão do torneio disputado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A exemplo do que aconteceu na semifinal contra o Irã, o Brasil também saiu atrás, mas teve calma para virar o jogo. Rodrigo marcou três vezes, forçou a expulsão do goleiro Casapieri e foi o grande jogador da final.

Com o sexto título do futebol de areia, o Brasil destaca-se como o maior campeão da Copa do Mundo da categoria. A seleção já havia conquistado o título em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017. A Rússia soma três troféus, Portugal tem dois e a França tem um. A Itália segue sem título e voltou a ser vice para o Brasil, como tinha acontecido na final de 2008.

