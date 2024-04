Atlético, Botafogo e Grêmio, cada um à sua maneira, estão todos “100% na Libertadores”

O título dessa postagem merece uma rápida explicação: o Atlético-MG é o melhor brasileiro até agora na Copa Libertadores; enquanto Botafogo e Grêmio são os piores. Como assim 100%?

É uma piada que circula nas redes sociais, porque, enquanto o Galo ganhou os seus dois jogos, Botafogo e Grêmio foram derrotados. Então, cada um à sua maneira, todos têm 100% na competição, sendo que o time mineiro pelo lado positivo, enquanto cariocas e gaúchos pelo lado negativo.

Com a corda no pescoço

Se por um lado o Atlético praticamente encaminhou a sua classificação para a segunda fase, o Botafogo e o Grêmio estão em situação bem complicada. Precisam vencer os quatro jogos restantes para pensar em classificação. E convenhamos que isso nunca é fácil, em se tratando de Libertadores.

Desde 2014, nenhuma equipe foi eliminada na fase de grupos com 11 pontos, segundo levantamento da ESPN. Para Botafogo e Grêmio, isso significa vencer todos os quatro jogos que têm pela frente, o que os faria alcançar os 12 pontos.

Se isso não for possível, chegar aos 10 significa boas chances de classificação. Nas últimas dez edições da Libertadores, apenas quatro equipes caíram na fase de grupos com essa soma de pontos. Assim, um desempenho de três vitórias e um empate pode até ser suficiente para colocá-los nas oitavas de final.

Abaixo disso – ainda segundo os cálculos da ESPN – a missão realmente será difícil.

