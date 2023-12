Aposta Legal Brasil: 7 em cada 10 brasileiros não confiam em influencers sobre casas de apostas

Segundo pesquisa da Opinion Box, 67% dos entrevistados que não seguem influenciadores, tampouco acreditam em suas “recomendações”

Com o mercado de apostas ainda não regulamentado no Brasil e polêmicas envolvendo jogos como o “jogo do Tigrinho”, os brasileiros não confiam inteiramente em influenciadores digitais para indicações sobre casas de apostas.

De acordo com pesquisa realizada pela Opinion Box a pedido do Aposta Legal Brasil, 67% dos entrevistados que não seguem influenciadores ligados ao nicho de apostas não confiam nas recomendações de casas de apostas.

Entre os entrevistados que acompanham influenciadores que falam de apostas, apenas 21% disseram confiar nas indicações, com 34% se mantendo neutros.

Apesar desse dado, a pesquisa aponta que metade dos entrevistados que apostam escolheram a casa de apostas por indicação de influenciadores digitais.

Conteúdo especial (por Heloísa Vasconcelos, do site Aposta Legal Brasil).

