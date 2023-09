Após fracasso dos EUA no Mundial, LeBron James quer um “Dream Team” nas Olimpíadas de Paris

Os norte-americanos deram vexame e ficaram apenas em 4º. Lugar na Copa disputada no Japão, Indonésia e Filipinas

A poderosa seleção de basquete dos EUA menosprezou a Copa do Mundo e ficou apenas em quarto lugar no torneio disputado no Japão, Indonésia e Filipinas, e conquistado pela Alemanha.

Foi um vexame com “efeitos colaterais”, podemos dizer assim, porque LeBron James, Anthony Davis, Stephen Curry e demais superestrelas da NBA poderão se juntar à seleção norte-americana para a disputa dos Jogos Olímpicos em Paris, em 2024.

LeBron James, três vezes atleta olímpico, duas vezes medalhista de ouro e maior artilheiro de todos os tempos da NBA, tem um interesse tão forte em mais uma Olimpíada que está pronto para se comprometer no próximo verão e também convocou várias estrelas para essencialmente recrutar para se juntarem a ele na USAB em Paris, disseram várias fontes da liga ao jornal The Athletic.

Vale destacar que, embora a seleção americana tenha enfrentado dificuldades nas duas últimas Copas do Mundo, acabou conquistou quatro medalhas de ouro consecutivas nas Olimpíadas.

James, que não joga pela seleção dos EUA desde os Jogos de Londres de 2012 e fará 39 anos em dezembro, e Durant, três vezes atleta olímpico e medalhista de ouro que completará 35 anos no próximo verão, estão vendo os jogos de Paris como um “último dance” com o USA Basketball, disseram fontes.

Curry, que terá 36 anos, nunca disputou uma Olimpíada, mas venceu duas Copas do Mundo em 2010 e 2014 com a seleção americana e espera o mesmo no próximo verão. James, Durant e Curry conversaram sobre uma última corrida nos EUA, juntos, disseram fontes.

Tatum, Green e Lillard foram todos medalhistas de ouro em Tóquio, e Durant foi o MVP dessa equipe.

O diretor administrativo do USA Basketball, Grant Hill, está ciente do interesse de James e de outras estrelas americanas e parece haver consenso de que o “efeito colateral” de que falamos fará com que os americanos levem para Paris uma nova versão do Dream Team.

