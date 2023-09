Anularam o campeonato da Bolívia; aqui, falou coragem para anular o Brasileirão

O Brasil é líder do ranking mundial de jogos suspeitos, segundo empresa contratada pela Fifa para monitorar as casas de apostas

Uma notícia que caiu como uma bomba no decorrer desta semana foi a suspensão e a anulação do Campeonato Boliviano e da Copa da Bolívia por suspeita de manipulação de resultados em apostas esportivas.

O presidente da Federação Boliviana de Futebol, Fernando Costa (foto em destaque), disse que 14 dos 17 clubes da liga votaram a favor da anulação. Um time se absteve e dois foram contra. A entidade criará um “torneio extraordinário” com término previsto para dezembro e solicitará à Conmebol ampliação nos prazos para inscrever seus clubes na Libertadores e na Sul-Americana.

Convenhamos que foi uma decisão corajosa. Além dessa questão do calendário, há muitos interesses em jogo e, sobretudo, muito dinheiro. Mas os cartolas, ao perceberem que os torneios estavam contaminados, tomaram a decisão certa.

No primeiro semestre, houve um momento em que o Brasil também correu esse risco de parar suas competições, após a grande quantidade de denúncias que foi apresentada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), no âmbito da Operação Penalidade Máxima, que identificou manipulação em jogos da Série A e da Série B.

Antes de mais nada, é preciso dizer que o Brasil se tornou um dos países com mais suspeitas de fraudes em competições esportivas no mundo, de acordo com a Sportradar – uma empresa contratada pela Fifa que acompanha as possibilidades de falcatruas em 400 casas de apostas pelo mundo.

E olha que a Bolívia nem aparece no top-10 desse ranking de resultados manipulados. Em 2022, o Brasil esteve no topo dessa lista, com 152 jogos suspeitos, seguido de Rússia (92), República Checa (56), Cazaquistão (43), China (41), Grécia (40) e Argentina (39).

Parar o Brasileirão?

No auge das denúncias aqui no Brasil, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que não havia motivos para pensar em parar o Brasileirão.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, que mandou a Polícia Federal ajudar nas investigações, também foi provocado sobre o assunto e proclamou:

“Sinceramente, não vejo razão para isso (suspender os campeonatos), a não ser que as investigações mostrem comprometimento ainda maior. Sendo casos isolados, você tem que, de fato, separar essas pessoas e impor sanções para que o campeonato possa acontecer”, disse Dino.

Ficou claro que o ministro da Justiça não descartava totalmente essa possibilidade, quando afirmou: “A não ser que as investigações mostrem comprometimento ainda maior”.

Entretanto, faltou disposição aos nossos cartolas e às autoridades da Justiça para tomar uma decisão semelhante aos bolivianos. Sim, porque, de acordo com o MP-GO, a relação de jogos que tiveram resultados fraudados é bem extensa.

Jogos suspeitos

Palmeiras X Juventude (10/09/2022)

Juventude X Fortaleza (17/09/2022)

Goiás X Juventude (05/11/2022)

Ceará X Cuiabá (16/10/2022)

Sport X Operário (PR) (28/10/2022)

Red Bull Bragantino X América (MG) (05/11/2022)

Santos X Avaí (05/11/2022)

Botafogo X Santos (10/11/2022)

Palmeiras X Cuiabá (06/11/2022)

Red Bull Bragantino X Portuguesa (SP) (21/01/2023)

Guarani X Portuguesa (SP) (08/02/2023)

Bento Gonçalves X Novo Hamburgo (11/02/2023)

Caxias X São Luiz (RS) (12/02/2023)

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.