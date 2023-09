Antony tenta voltar à rotina, mas a ex-amante mantém ataques contra ele

Jogador reapereceu para treinar no Manchester United, ao lado da ex-esposa Rosilenny e com o filhinho no colo

O jogador brasileiro Antony foi reintegrado ao elenco do Manchester United e apareceu para treinar com o filho nos braços. Mas o que chamou maior atenção de quem o esperava na porta do clube foi vê-lo ao lado de Rosilenny Xavier, a ex-esposa. os dois não faziam uma aparição pública, juntos, há pelo menos dois anos, tempo em que ele teve um relacionamento com Gabriela Cavalin, que o acusa de uma série de agressões.

Na foto em destaque, postada em seus stories, o jogador aparece com Rosy, com a legenda: “Bom estar de volta”, marcando o clube. O que também serviria para sinalizar que ele e a mãe do filho se reconciliaram.

Entretanto, ao mesmo tempo em que alega inocência, Gabriela Cavallin decidiu quebrar o silêncio, e, por meio dos seus advogados, publicou um comunicado à imprensa. O assunto virou notícia na mídia britânica:

‘Os advogados de Gabrela Cavallin informam que os crimes cometidos pelo jogador ainda estão sendo investigados pela Polícia de Manchester e também pela Polícia brasileira, por isso acreditamos que em breve ele será encaminhado à Justiça, onde terá que enfrentar um julgamento”, diz a nota.

