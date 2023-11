Antes que seja tarde demais, acabem com essa palhaçada e chamem Tite de volta

Algo precisa ser feito. E é urgente! Se combinarem direitinho, dá até para mantê-lo no Flamengo, nesse mesmo formato que inventaram para o Diniz no Fluminense

Como se já não bastasse a frustração de perder para a Argentina no Maracanã, tivemos ainda que aturar essa justificativa do técnico Fernando Diniz:

“Na vida, você não pode pegar e colocar uma estatística. Achar que é apenas estatística. Se é só estatística, está tudo muito ruim, mas a gente precisa analisar como um processo de mudança”, resmungou.

Como assim, meu amigo? Estamos em 7º lugar nas eliminatórias Sul-americanas, correndo o risco de ficar fora da Copa do Mundo pela primeira vez!

Foram três derrotas seguidas. Dos últimos 12 pontos disputados, ganhamos apenas 1 – naquele honroso empate com a Venezuela, em casa.

Estatisticamente, o sr. Fernando Diniz está fazendo história. Se Carlo Ancelotti não vier e a CBF continuar insistindo com Diniz, certamente estaremos no “caminho certo” de uma completa desmoralização.

Chamem o Tite!

Cansamos de ouvir críticas ao trabalho de Tite, que – na avaliação de alguns analistas – só ganhava de time sul-americano. Mas o cara comandou a Seleção em 82 partidas, com 60 vitórias, 15 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de 82%.

Pensando bem, chamar o Tite de volta não seria uma má ideia. Se combinarem direitinho, dá até para mantê-lo no Flamengo, nesse mesmo formato que inventaram para o Diniz no Fluminense.

A CBF precisa tomar alguma providência, antes que seja tarde demais.

