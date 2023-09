Ameaçado na Arábia, Jorge Jesus sugere que “tem a receita” para salvar o Flamengo

Durante uma live no Jornal dos Sports, do Rio, o youtuber @PaparazzoRN revelou que recebeu uma mensagem enigmática de Jorge Jesus. Veja o vídeo

Ao mesmo tempo em que surgiram os rumores de uma suposta insatisfação do Al Hilal, da Arábia, com o técnico Jorge Jesus, o técnico português mandou, nesta quinta-feira (21), uma mensagem enigmática para o jornalista Gabriel Reis, conhecido como “Paparazzo Rubro Negro”.

O youtuber participava de uma live do Jornal dos Sports, do Rio, e revelou que tem intimidade com Jorge Jesus, mas estranhou uma mensagem direta enviada pelo português (veja aqui no vídeo), com uma receita culinária.

“Mas como assim”?, imaginou o Paparazzo. Contou aos colegas de transmissão que respondeu simplesmente a Jorge Jesus: “Entendi”.

Durante o programa, a interpretação é de que Jesus, certamente sentindo-se ameaçado no time de Neymar, teria a “receita” para tirar o Flamengo do buraco em que se encontra.

A conferir.

