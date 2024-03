Ah, se arrependimento matasse… Neymar está louco pra vestir de novo a camisa do Barça

Neymar não se conforma enquanto não voltar a vestir a camisa do Barcelona. Segundo o site espanhol ‘TodoFichajes’, o jogador brasileiro – enquanto se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho – colocou todo o seu entorno “em campo” para voltar ainda este ano para o Barça. Recorde-se que, em agosto de 2017, quando foi comprado pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros (mais de R$ 1,2 bilhão), poucas pessoas entenderam a decisão tomada pelo jogador brasileiro.

Até hoje o assunto é debatido na grande mídia da Europa. Recentemente, o ex-jogador francês Eric Cantona, em declarações à ‘Yahoo Sport’, questionou: “Com 25 anos (na época) e jogando pelo Brasil e pelo Barça… É caso para perguntar o que veio fazer para o campeonato francês para jogar contra o Guingamp ou o Amiens… Quem o entende? Não é a minha visão da paixão e do futebol”.

Como disse o site ‘TodoFichajes’, Ney ainda está tentando reparar o erro cometido sete anos atrás. Ele já havia tentado outras vezes, mas o técnico Xavi Hernandez barrou a transação, o que teria deixado a torcida catalã revoltada. Mas agora com a anunciada saída de Xavi e a presença do brasileiro Deco (diretor de futebol do clube catalão), essa negociação pode acontecer em breve.

Um dos grandes impasses para essa negociação entre Neymar e Barcelona acontecer é justamente o Al-Hilal, da Arábia, que pagou uma fortuna para tirar o atleta do PSG. Os árabes estão dispostos a negociar Neymar, para pelo menos recuperar um pouco do investimento que foi feito (e desperdiçado, diga-se) no brasileiro. Seu contrato com os árabes vai até o meio da próxima temporada.

E, complementando o questionamento de Eric Cantona, seria o caso de perguntar também o que Neymar foi fazer na Arábia Saudita?

Sim, claro, ele foi ganhar dinheiro, muito dinheiro. Dizem que fatura o equivalente a R$ 2 milhões por dia, mas, ao que tudo indica, ele não está feliz. Muito pelo contrário.

