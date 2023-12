Academia, cinema e até capela… Você vai ficar “de cara” com a mansão de Hulk na Paraíba

Antes do Natal, o craque do Atlético-MG concluiu a construção de sua nova casa em João Pessoa-PB, e o humorista Tirulipa mostrou tudo em vídeo. Assista

Quadras esportivas, academia, cinema, adega, duas piscinas, lareira, sauna, área gourmet, campo de futebol, quadra de areia, parquinho infantil além de uma sala para guardar os seus troféus.

Assim é a nova mansão do atacante Hulk, do Atlético-MG, concluída poucos dias antes do Natal, no litoral de João Pessoa, capital da Paraíba.

A parte externa tem 1,150 metros quadrados, e a parte interna tem 1,200 metros quadrados, cinco suítes, salas com integração e mesa de jantar para 12 pessoas.

“Aqui temos que pegar ume uber para andar”, brincou o humorista Tirulipa, que – acompanhado do anfitrião – fez um ‘house tour’ motorizado para mostrar a suntuosidade do empreendimento.

O Hulk fez simplesmente um CT em casa. O homem é muito rico!pic.twitter.com/kJMqSPBP3A — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 25, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]