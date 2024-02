A própria mídia colombiana admite que James Rodriguez é um “jogador problemático”

Em artigo publicado no jornal ‘Em Tiempo’, jornalista Pablo Romero relembra os últimos problemas de James

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (7) a descontinuidade do contrato com o colombiano James Rodriguez, jogador de nível internacional, mas que não conseguiu se firmar no Tricolor.

Os problemas foram muitos, mas o que mais pesou contra James foi o seu “descompromisso” com a forma física. Ele reclamava por “mais minutos” em campo, mas nunca fez por merecer a condição de titular.

O próprio passado de James Rodriguez o condena como podemos ver nesse artigo assinado pelo jornalista Pablo Romero, do jornal colombiano l Tiempo, que o retrata como um “jogador problemático”.

A Instabilidade de James

James Rodríguez, com uma carreira extensa e de sucesso, esteve diversas vezes no olho do furacão. Suas saídas do Catar e da Grécia não foram nas melhores condições e o jogador é rotulado como “problemático”.

Por algum motivo, a relação com seus treinadores quase sempre se deteriora e James perde relevância nos times onde joga, inclusive na Seleção Colombiana. Depois de uma boa passagem pelo Porto, James chegou ao Mónaco em 2013. Lá conheceu o italiano Claudio Ranieri, que, a princípio, o mandou para o banco de reservas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a Copa do Mundo no Brasil, mudou-se para o Real Madrid, onde sua primeira temporada, sob o comando de Carlo Ancelotti, foi extraordinária. O problema é que o time não ganhou nem a Liga nem a Liga dos Campeões, e isso custou o emprego ao italiano.

Chegou Rafa Benítez com quem James nunca teve um bom relacionamento. Foram dois episódios marcantes naquele momento: o primeiro, o início de uma sequência de lesões, no dia 8 de setembro de 2015, ele saiu ressentido de um amistoso entre Colômbia e Peru.

Benítez foi demitido e seu substituto foi Zinedine Zidane e isso foi pior para o colombiano, pois James estava cada vez mais rebaixado.

No Bayern de Munique, na primeira temporada, primeiro com Ancelotti e depois com Jupp Heynckes, James se apresentou e sagrou-se campeão da Bundesliga. Mas Heynckes saiu e o croata Niko Kovac foi contratado para substituí-lo. O colombiano começou a ceder terreno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pedido de Kovac foi o mesmo de Ranieri, o mesmo de Benítez: “James está bem ultimamente, mas estou convencido de que ele pode fazer mais. “Ele se esforça na defesa, mas ainda pode ajudar mais e ser mais direto com a bola”, disse o croata.

No final, embora o Bayern quisesse comprá-lo, o próprio James disse que não se sentia confortável e voltou ao Real Madrid.

Quando James chegou ao Everton, recebeu mais uma vez o abrigo de Ancelotti, mas saiu novamente e o deixou desprotegido. O azar de James foi que Rafa Benítez voltou ao cargo e James sabia que não teria chance. Depois ele foi para o Catar.

“Fui para o Qatar porque no Everton o treinador não me quis e eu não ia ficar sem poder jogar. Naquele ano tive alguns problemas físicos e os clubes que me queriam na Europa não conseguiram. Não me dê salário”, comentou na época o colombiano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Grécia parecia que tinha encontrado o seu lugar, quando parecia que no Olympiacos tinha conseguido alguma paz, mas de um momento para o outro a sua saída foi subitamente confirmada.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]