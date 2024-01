A polêmica do Allianz Parque: gramado sintético é o mesmo que gramado de plástico?

Empresa terceirizada identificou que o “gramado” sofreu com as altas temperaturas em São Paulo, que o deixaram “meio gorduroso”

No começo da semana, num vídeo que postei nas redes sociais do Jornal de Brasília, comentei sobre os problemas do gramado sintético do Palmeiras e o assunto gerou uma boa e longa discussão nas redes sociais.

Houve uma certa histeria pelo fato de (nesse vídeo abaixo) eu ter me referido ao “gramado sintético” como sendo uma “gramado de plástico”.

Pois agora temos essa informação da Soccer Grass, empresa que instalou o gramado sintético do Allianz Parque, e solicitou a troca do composto termoplástico que preenche o piso da arena.

“A Soccer Grass identificou que o termoplástico usado acabou sofrendo pelas altas temperaturas em São Paulo, além da poluição na região, que o deixaram gorduroso e por consequência empelotado”, diz a empresa, em nota publicada nas redes.

Entendeu, né? O composto termoplástico derreteu com o calor de Sampa.

Então, tá.

