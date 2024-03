A partir de agora, um desfile de superestrelas na Champions League

O sorteio dos jogos das quartas de final da Champions League, nesta sexta-feira, foi o grande assunto do futebol mundial. Real Madrid, Barcelona, ​​Atlético, Bayern, PSG, Manchester City, Arsenal e Dortmund, três espanhóis, dois ingleses, dois alemães e um francês. Provavelmente os clubes com mais estrelas do mundo neste momento. Todos campeões europeus em algum momento, exceto PSG, Atlético e Arsenal.

Raramente um sorteio das quartas de final teve tanto equilíbrio. A classificação do Atlético, em detrimento do Inter, e do Dortmund, deixou um cenário estimulante até o final do torneio. O campeão, City, continua na disputa; o mais premiado, Madrid; o que perdeu duas finais na última década, o Atlético; o atual vencedor da Liga, o Barça; o da Bundesliga, o Bayern; o da Ligue 1, PSG…

Também estrelas de classe mundial, certamente as melhores da atualidade: Mbappé, Vini Jr, Haaland, Bellingham, Kane… Qualquer resultado, a partir de agora, será imprevisível. É difícil fazer prognósticos, mas a Betfair, uma das maiores casas de apostas do mundo, analisou as probabilidades de classificação de cada equipe (confira abaixo).

Pode acontecer que Mbappé enfrente o Madrid, que Guardiola enfrente o Barça, que os dois ingleses se encontrem, ou dois espanhóis, que haja um Clássico ou que haja um dérbi. Uma loucura.

Para quem vai fazer “uma fezinha”

Arsenal x Bayern de Munique

Segundo análise da Betfair, o Arsenal é o favorito para vencer o primeiro confronto das quartas contra o Bayern. São 46% de chances de vitória (odd de 2.0) da equipe inglesa. Já a equipe alemã tem 27% de probabilidade de vencer a partida de ida em Londres (odd de 3.25).

As chances de empate são de também 27% (odd de 3.25). Em relação a quem se classifica para a próxima fase, o Arsenal tem 51% de chance de ir à semifinal contra 49% do Bayern.

Atlético de Madrid x Borussia Dortmund

O cenário é bem parecido para Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. A Betfair aponta que a equipe espanhola tem 46% de chances de vencer a primeira partida (odd de 1.95) contra 27% de chances da equipe alemã (odd de 3.25).

As chances de empate são de também 27% (odd de 3.25). A longo prazo, a equipe favorita para avançar às semifinais é o Atlético de Madrid com 54% de chances contra 46% do Bayern.

Real Madrid x Manchester City

A análise de probabilidades da Betfair aponta para um leve favoritismo dos ingleses. O Manchester City tem 38% de chances de vitória no confronto de ida (odd de 2.4), mesmo jogando fora de casa. No entanto, o Real Madrid não está tão atrás e entra em campo com 35% de probabilidade de vitória (odd de 2.6).

As chances de empate são de 27% (odd de 3.25). A equipe de Manchester desponta como favorita para classificar às semifinais com 65% de probabilidade, versus 35% do Real Madrid.

PSG x Barcelona

Os franceses têm leve favoritismo no confronto contra os espanhóis, segundo a Betfair. Na análise da casa de apostas, o PSG aparece com 38% de chances de vitória na partida de ida (odd de 1.95), contra 31% do Barcelona (odd de 3.25).

As chances de empate são de também 31% (odd de 3.25). Já em relação a quem se classifica para a próxima fase, o PSG tem 51% de chances contra 49% do Barcelona – ou seja, todo resultado é possível.

