A CBF já está correndo atrás de José Mourinho, diz a mídia italiana

Enquanto se discute se Fernando Diniz deixará de ser interino, a CBF já corteja outro figurão do futebol europeu

O “não” de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira virou notícia no mundo inteiro. E, aqui no Brasil, enquanto se discute a efetivação de Fernando Diniz no comando do time, na Itália, a mídia especula que a CBF está “cortejando José Mourinho”, atual técnico da AS Roma.

Corremos o risco de levar outro “não”, mas a CBF parece que não está ligando muito pra isso. A seguir, matéria do site Giallo.Rossi.net, de Roma:

Repercussão em Roma

Tendo perdido Carlo Ancelotti, que decidiu renovar contrato com o Real Madrid, desprezando a prestigiada proposta de comandar a seleção de maior sucesso do mundo, o Brasil agora corteja José Mourinho.

É o que escreve a edição de hoje do Il Messaggero (S. Carina), que conta como, surpreendentemente, é o Special One, um treinador que não visa o bom futebol, mas sim os resultados, o escolhido pela federação carioca.

Já no passado Mou tinha sido objeto de desejo de uma selecção nacional, ainda mais cara para ele, a portuguesa. Mas o treinador não teve vontade de deixar a Roma. Agora o treinador setubalense manifestou abertamente o desejo de continuar nos Giallorossi, e a bola passa para os Friedkins.

A intenção, escreve Il Messaggero, é esperar mais e ver quais resultados Mourinho alcançará nas próximas partidas. O caminho para permanecer em Roma é claro: é preciso qualificação para a próxima Liga dos Campeões.

