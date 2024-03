A abismal diferença financeira entre Flamengo e Nova Iguaçu; veja quanto ganha cada atleta dos 2 times

Foi uma enorme surpresa o Nova Iguaçu chegar à final do Campeonato Carioca. O time que eliminou o Vasco na semifinal, entra em campo neste sábado (30), contra o Flamengo, numa verdadeira batalha de “David x Golias”.

É a primeira vez que o Nova Iguaçu chega tão longe no Estadual do Rio de Janeiro, e também festeja o fato de ter chegado à segunda fase da Copa do Brasil

Na temporada 2024, somando premiações e bilheteria, já são mais de R$ 2,4 milhões arrecadados. E com a previsão de ao menos mais R$ 1 milhão nas decisões contra o Flamengo. Assim, o Nova Iguaçu vai faturar algo equivalente a 13 meses de folha salarial, que é 100 vezes menor que a do Flamengo. A seguir, veja quanto ganha cada um dos atletas que vão disputar a final do Cariocão:

NOVA IGUAÇU

Fabrício – R$ 3 mil

Yan Silva– R$ 2 mil

Gabriel Pinheiro – R$ 3 mil

Sérgio Raphael – R$ 2 mil

Maicon – R$ 2 mil

Igor Guilherme – R$ 3 mil

Albert – R$ 4 mil

Iago – R$ 3 mil

Bill – R$ 6 mil

Xandinho – R$ 4 mil

Carlinhos – R$ 5 mil

Caio Borges – R$ 2 mil

Sidnei – R$ 2 mil

Cayo Tenório – R$ 3 mil

Ronald – R$ 2 mil

Matias – R$ 4 mil

João Victor – R$ 2 mil

Alegria – R$ 2 mil

Marlon – R$ 3 mil

Lucas Campos – R$ 2 mil

Lucas Cruz – R$ 2 mil

Emerson Carioca – R$ 3 mil

Mateus Miranda – R$ 2 mil

FLAMENGO

Matheus Cunha – R$ 250 mil

Rossi – R$ 530 mil

Léo Pereira – R$ 750 mil

Léo Ortiz – R$ 300 mil

David Luiz – R$ 1,5 milhão

Fabrício Bruno – R$ 300 mil

Varela – R$ 700 mil

Ayrton Lucas – R$ 750 mil

Wesley – R$ 250 mil

Matias Vina – R$ 750 mil

Pulgar – R$ 650 mil

Allan – R$ 1 milhão

Gerson – R$ 1 milhão

Arrascaeta – R$ 1,5 milhão

De La Cruz – R$ 1,5 milhão

Cebolinha – R$ 1 milhão

Luis Araújo – R$ 1 milhão

Bruno Henrique – R$ 2,5 milhões

Pedro – R$ 1 milhão

Gabigol – R$ 2 milhões

Vitor Hugo – R$ 200 mil

Lorran – R$ 60 mil

Matheus Gonçalves – R$ 275 mil

