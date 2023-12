Que venha 2024

Uma análise da tabela do Brasileirão de ponta a ponta

O Brasileirão 2023 acabou na última quarta-feira (6) com mais um título do Palmeiras, em um dos campeonatos mais imprevisíveis possíveis. Não apenas pela histórica perda de título do Botafogo, que sequer ficou com uma vaga entre os primeiros colocados, mas por diversos outros motivos que serão pontuados abaixo.

Iniciando de baixo para cima: ver o América-MG sendo rebaixado foi algo um tanto quanto impensável no início da competição. Apesar de contar com um elenco limitado, a equipe vinha de duas boas temporadas nos anos anteriores, tendo disputado, inclusive, a fase de grupos da Libertadores em 2021. Além disso, chegou às quartas de final da Copa Sul-Americana deste ano, caindo para o Fortaleza – que viria a ser o vice-campeão. O time possuía um elenco experiente, mas sucumbiu, retornando à Série B.

As demais quedas eram até esperadas. O Goiás não se reforçou bem para 2023, tendo perdido, inclusive, o campeonato estadual para o rival Atlético Goianiense – que estava na Série B e voltará à elite do futebol para a próxima temporada. O Coritiba sequer chegou às semifinais de seu estadual, passando por um problema de gestão absurdo. O Santos, após três temporadas brigando contra o rebaixamento, perdeu a luta nesta temporada e irá disputar a Segunda Divisão pela primeira vez em sua história, menos de um ano após a morte de seu maior ídolo do futebol, o Rei Pelé.

A situação do Santos é bem crítica, diga-se. O clube passará por eleições neste mês para definir o substituto de Andrés Rueda, que segue sem se pronunciar após a vergonhosa queda para a Série B. Imaginar que o time da Baixada Santista, há três anos, estava entre os primeiros colocados do Brasileirão. Foram três anos de uma má gestão e promessas não cumpridas, que culminaram com o fatídico rebaixamento do clube praiano.

Situação distinta a do Vasco. Apesar de um início do Brasileirão em que muitos já davam como certa sua queda para a Série B, o time brigou até o final para se manter na elite. E conseguiu. A vitória sobre o Red Bull Bragantino – outra grata surpresa da competição – ajudou a equipe a escapar de mais uma vergonhosa, mas costumeira queda. Agora com presidente novo, o ex-meia Pedrinho, o clube tentará se reerguer e mostrar a sua verdadeira força.

Uma das grandes surpresas da competição, sem dúvidas, foi o Cuiabá. Com vários jogadores experientes no elenco, muitos deles preteridos de grandes clubes do país, a equipe obteve bons resultados e chegou a ficar na parte de cima da tabela em vários momentos. Não fossem as declarações do atacante Deyverson, expondo a maneira que o time joga, talvez o resultado pudesse até ser melhor. Em 2024, os mato-grossenses irão disputar a quarta edição da Série A. Cabe ressaltar que, há dez anos, o Cuiabá lutava contra o rebaixamento para a Série D com o Brasiliense, tendo vencido no Serejão por 2 a 0, culminando com o descenso do time candango à Quarta Divisão.

Lá embaixo, outro fator surpresa, mas pelo lado negativo, foi o Corinthians. Com um bom elenco, o Timão sofreu com turbulências internas ao longo da temporada. A saída de Roger Guedes também foi crucial para a queda de desempenho em campo. Mesmo com reforços de peso, caso de Lucas Veríssimo, a equipe titubeou, tendo resultados vexatórios ao longo da temporada, como a derrota recente por 5 a 1 para o Bahia, diante de sua torcida.

Mas os fatores mais intrigantes foram justamente na parte de cima da classificação. O Flamengo, que chega a somar mais de R$ 1 bilhão anualmente, não conseguiu impor um futebol tão vistoso quanto a sua conta bancária. Foram fracassos e mais fracassos, encerrando a temporada apenas na 4ª colocação. Só não ficou fora da fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem por incompetência do Botafogo, que chegou ao seu 11º jogo sem vitória consecutivo – o que ajudou na perda do título nacional.

E claro, há de se ressaltar a campanha do Palmeiras. Mesmo capengando em muitos momentos da competição e durante a temporada, o time de Abel Ferreira demonstrou um forte poder de reação, provando que não se pode duvidar do Verdão. A equipe obteve o seu 12º troféu brasileiro – quatro após a homologação da CBF das competições antes de 1971 – e provou a sua grandeza, mostrando que não será fácil tirar essa hegemonia a longo prazo.

Brasileirão, agora, só em 2024. Antes, teremos as morosas competições dos estaduais, uma Data Fifa, e o início da Libertadores para Red Bull Bragantino e Botafogo, nas fases preliminares. Veremos o que o destino nos prepara.