Messi melhor do mundo. Em que mundo?

Qualquer pessoa sensata, capaz de entender um pouco de futebol e que acompanha o cenário esportivo internacional, não daria o prêmio de melhor do Mundo a Lionel Messi. Mas diversos jogadores, técnicos e jornalistas — entre eles o então técnico interino do Brasil, Fernando Diniz —, decidiram dar a honraria ao argentino por mais uma vez, apesar de o critério usado para o atual prêmio não ter levado em consideração a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

O prêmio dado a Messi foi um vexame sem precedentes. Em anos anteriores, quando chegou a ser questionado o fato dele ter vencido, preterindo outros nomes, até se justificava pelo que ao menos vinha fazendo dentro de campo. Diferentemente da temporada de 2023, quando ele foi praticamente nulo na campanha do PSG, no fraquíssimo campeonato francês, e depois se transferiu para o futebol dos Estados Unidos, onde segue atualmente, defendendo o Inter Miami.

Neste ano foi pior. O constrangimento de Thierry Henry, um dos cerimonialistas do evento, foi nítido. A ausência até mesmo de representantes do argentino durante a premiação foi algo para ser esquecido pela entidade máxima do futebol. Ou melhor: que sirva de lição para que não volte a acontecer.

Sou fã incondicional de Messi. Batizei o meu filho com nome de Lionel justamente em referência ao astro argentino. Mas não sou estúpido em acreditar que ele venceu o prêmio da Fifa. Até mesmo Cristiano Ronaldo, que vem atuando no Al-Nassr, da Arábia Saudita, jogou mais do que Messi na temporada anterior. Isso sem contar os próprios concorrentes que estiveram na lista final dos melhores do mundo, casos de Haaland, do Manchester City, e Mbappé — com destaque maior para o gigante norueguês, que venceu tudo na temporada passada, além de ter sido um dos artilheiros do ano.

A Fifa precisa mudar a forma em que fará a votação para o ano que vem. Caso mantenha esse modelo atual, vai ser um novo fiasco a nível internacional. Inclusive, nas redes sociais, choveu de memes com a foto de Messi, com cara de idoso e aposentado, vencendo o prêmio da Fifa. Crítica mais do que justa.

Por outro lado, um ponto a ser enaltecido pela Fifa. A partir da próxima edição do The Best, haverá uma eleição de gol mais bonito marcado por mulheres, com o nome de Prêmio Marta, em referência a brasileira tantas vezes vencedora do prêmio — e que não está presente nas listas frequentes de melhor jogadora do mundo justamente por não estar em boa fase, diferentemente do astro argentino.