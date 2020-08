Supermercados registram alta nas vendas

PUBLICIDADE

O setor supermercadista também tem lucrado mais nessa pandemia, a exemplo das farmácias. Dados da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) passados à Coluna registram leve alta em comparação com 2019.

O primeiro semestre foi positivo para o setor, que registrou crescimento real (deflacionado pelo IPCA/IBGE) de 3,47%, de janeiro a junho, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da ABRAS.

No mês de junho, os supermercados apresentaram alta de 2,78% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a maio o setor supermercadista acumulou alta real de 5,63% na comparação com o mesmo período de 2019.