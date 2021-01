PT segue com influência dentro do Cade

PUBLICIDADE

Filiado ao PT por anos e ex-presidente do Cade, o advogado Vinícius Marques Carvalho continua a dar as cartas no órgão de defesa concorrencial. Graças a sua influência, um conselheiro do Cade fez uma manobra que beneficiou uma gigante do segmento de combustíveis que contrata os serviços de Carvalho. O que ninguém entende é como o PT ainda exerce poder no governo de Jair Bolsonaro.

Detalhe: Vinicius também foi conselheiro-mor e ex-Ministro Chefe da Secretaria Geral dos Governos Lula e Dilma e continua agindo para atender os interesses de seus eternos aliados, agora clientes. Em Brasília, comenta-se ainda que tem muita coisa para emergir nesta atuação do petista junto ao Cade e a outros órgãos do Executivo.

Ao estilo “PT de agir”, ele conseguiu que um conselheiro, indicado pelo próprio Governo Bolsonaro, fizesse a avocação de um processo após o decurso do prazo previsto em lei, tomando a decisão no apagar das luzes do expediente, às 19h20, do dia 04/01/2021.

À Coluna, o escritório VMCA posiciona que seus profissionais representam clientes no Cade em alguns processos e as reuniões com conselheiros estão nas agendas públicas das autoridades. O Cade afirma não ter esse tipo de levantamento (agenda com conselheiros e empresas atendidas pelo advogado em processos no órgão).