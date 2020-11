PSL e PT saem derrotados das eleições

PUBLICIDADE

Fechadas as urnas do 1º turno, pode-se constatar até o momento que o PSL e o PT – donos das maiores bancadas federais e dos mais gordos fundos eleitorais – são os derrotados das eleições municipais. Das mais de 5 mil cidades, o PSL elegeu 90 prefeitos, e o PT, 179 – despencou na tabela do Poder e não aparece nem entre os 10 maiores partidos munícipes para 2021. Os petistas tiveram a sua disposição R$ 200,9 milhões, enquanto o PSL ficou com R$ 193,7 milhões.

Apesar de Jair Bolsonaro ter se desfiliado do PSL, há muitos bolsonaristas na legenda, que tentaram a sorte na urna com discurso do presidente. Na outra ponta, do centro-esquerda, vê-se a derrocada do petismo associado à imagem de Lula da Silva, condenado por corrupção, e o estrago que a Operação Lava Jato causou na sigla.

Em capitais, o PT só tem chance no Recife, com Marília Arraes – ela sofre perseguição dos próprios correligionários, que na moita fazem campanha para João Campos (PSB).

Cenários

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro diz a próximos que decide até fim de 2021 em qual legenda vai se filiar para disputar a reeleição. Patriota e Republicanos estão à mesa.

Já Luciano Bivar tem conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia – em especial em SP, para não chamar atenção. Estão afinados para coalizão PSL-DEM.