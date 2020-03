Pedido de impeachment tem falhas de protocolo

PUBLICIDADE 

Pode dar em nada o documento de 26 páginas protocolado no Congresso Nacional pelo deputado distrital do DF Leandro Grass (Rede) em que pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

A valer as exigências do Artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ele não reconheceu firma em cartório de sua assinatura, e não apresentou cinco testemunhas, conforme cópia em mãos da Coluna.

No documento, o distrital denuncia Bolsonaro pelo que considera ofensas a pessoas – como no caso do “furo” da repórter da Folha de S.Paulo –; denúncias, sem provas, de fraude na eleição presidencial; e declarações polêmicas que colocariam em risco a segurança nacional.