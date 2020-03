Partidos já articulam candidaturas no Rio, SP e Recife

PUBLICIDADE 

As articulações já avançam entre portas a menos de dois meses para os partidos definirem seus candidatos às prefeituras.

Em São Paulo, com a incerteza da candidatura à reeleição de Bruno Covas, o MDB lançou o apresentador de TV José Luiz Datena, que terá Márcio França (PSB) como principal adversário – e a possibilidade de nome do PT na vice.

Eduardo Paes (DEM) já conversa com líderes de partidos e de comunidades no Rio de Janeiro, enquanto o prefeito Marcelo Crivella tenta colar nos bolsonaristas.

Enquanto o presidente Bolsonaro e o governador Wilson Witzel não decidem quem lançar na cidade, o governador presidenciável paulista João Dória se antecipou com o nome do ex-ministro Gustavo Bebbiano (PSDB).

No Recife, cenário curioso: João Campos (filho do saudoso Eduardo), do PSB, e Marília Arraes (PT) podem duelar. Corre por fora a delegada de polícia Patrícia Domingos (Podemos), revelação ligada aos bolsonaristas da capital pernambucana.