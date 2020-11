Hacker perde reeleição em Tamandaré por 1.564 votos

PUBLICIDADE

O prefeito Sérgio Hacker (PSB), da pequena Tamandaré (PE), perdeu a reeleição para Carrapicho (Republicanos) por apenas 1.564 votos. Hacker é marido de Sari Côrtes, indiciada na morte do pequeno Miguel Otávio no dia 1º de julho, que caiu do nono andar do prédio onde o casal empoderado mora no Recife. Antes da morte do menino e do escândalo vir à tona, Hacker, aliado do governador Paulo Câmara, surfava na onda da popularidade. Um detalhe, o prefeito mora na capital, a 100 km de distância da cidade que hoje administra.