Governo orienta ministros a terem cautela na agenda diante das eleições

Os ministros de peso da Esplanada estão sendo orientados por palacianos a olhar com atenção as agendas de viagens, para evitar constrangimentos ao Governo em razão da iminente disputa municipal.

Caso do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, que passou por Porto Seguro semana passada. Sem saber, ele ganhou a antipatia do clã político mais poderoso do Sul da Bahia. Álvaro foi a convite do deputado estadual Jânio Natal (Podemos), que concorrerá à prefeitura este ano.

Só que a prefeita, Cláudia Oliveira, e o secretário de Turismo, não foram convidados para o evento no próprio município. Cláudia é esposa do prefeito da vizinha Eunápolis, o ex-deputado federal Robério Oliveira, e irmã do prefeito de Santa Cruz Cabrália, Agenlo Santos. Todos eles do PSD.

A prefeita Cláudia chegou a ser presa numa operação da PF por suspeita de desvios em recursos federais na educação. Virou notícia nacional, mas ganhou liminar do STF.

