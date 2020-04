Governo estuda renomear Bolsa Família como Renda Brasil

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro pode ter um benefício social para batizar e marcar sua passagem pela Presidência – seja de um ou dois mandatos. Engendra-se no gabinete do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, um projeto para enterrar a nomenclatura nascida no Governo de Lula da Silva.

O Bolsa Família deve se chamar Renda Brasil. Não seria caso inédito. O próprio Bolsa como é conhecido hoje foi uma unificação dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio-Gás, criados no Governo de Fernando Henrique Cardoso.